Tren kazasında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri

Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şunlar; Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmun Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin,
Ömer Alperen Can, Seyfi Bebil, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.
İKİ MAKİNİST İFADE İÇİN ÇAĞIRILDI
Öte yandan kaza ile ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında trenin 2 makinisti ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldığı açıklandı.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:32