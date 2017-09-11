Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4038
STERLİN
4.4866
EURO
4.0775
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis...
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2 yıl geçerli
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2...
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121...
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Son Dakika
İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

Trafik polisi cinnet geçirdi Aile katliamı yaptı , 3 kişi öldü

Adana'da yaşanan bu korkunç olayda bir trafik polisi alacaklarını ödemedikleri için iki dayısını ve kuzenini beylik tabancasıyla öldürdü.İşte bu korkunç olayın perde arkası ..

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:28
Trafik polisi cinnet geçirdi Aile katliamı yaptı , 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın iş yerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve iş yerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.

Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi'nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Son Güncelleme: 11.09.2017 16:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 22 asker gözaltında...
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 22 asker gözaltında...
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Dİyarbakır'da kız çocuğunu taciz eden şahış linç edildi !
Dİyarbakır'da kız çocuğunu taciz eden şahış linç edildi !
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'
Seyir halindeki taksinin şoförü okey oynarken yakalandı !
Seyir halindeki taksinin şoförü okey oynarken yakalandı !
Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var
Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var
Kamuya 30 bin personel alımı gerçekleştirilicek !
Kamuya 30 bin personel alımı gerçekleştirilicek !
Darbe girişimi davasına Malatya'da devam edildi
Darbe girişimi davasına Malatya'da devam edildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim