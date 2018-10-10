TRAFİK KAZASINDA OĞLU ÖLEN BABA 'TANIK' ARIYOR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ÖZEL bir üniversitenin Plotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 7 ay önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada sanığın tahliyesine karar verildi. Olay anına ait kamera kayıtlarının bulunmadığı tutanaklara geçerken, kazada oğlunu kaybeden acılı baba gözyaşları içinde tanık aradığını söyledi. Baba Ramazan Şimşek, Türkiye'nin en genç pilot olacak oğlunu kaybettiklerini belirterek, "Şu anda tanık arıyoruz. Tanık varsa gelsin. Sanık, 5 ay içerdeydi sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler... Adalet muhakkak tecelli edecektir" dedi.

SANIK: "...DURMAKTA OLAN ARACIN SOL ARKA ÇAMURLUK KISMINA ÇARPTIM"

Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Sedat Yiğiter, hazır bulundu. İşçi olduğunu belirten sanık Yiğiter (22) savunmasında " O gün yanımda arkadaşım Muharrem Ü. ile birlikte kullandığım araçla Zeytinburnu'ndan yola çıktım, Kadıköy -Ankara yönünde seyir halindeydim. Olay yerine yaklaştığımız sırada sağ şeritten sol şeride geçmek için sinyal verdim. Bu sırada önümde seyretmekte olan kırmızı renkli bir araç aniden sol şeride geçti. O aracın sol şeride geçmesi ile birden bire yolun sağ tarafından park halinde olan aracı gördüm. Trafik akış halinde olduğu için başkaca manevra yapma şansım yoktu. Aracın sağ tarafında iki sol tarafında bir kişi aracın dışındaydı. Ben yayaya çarpmamak için sola doğru manevra yaptım. Buna rağmen aracımın sağ ön far kısmı ile durmakta olan aracın sol arka çamurluk kısmına çarptım. Aracımın hava yastıkları açılmıştı. Bu şekilde görüşüme engel oldu. Buna rağmen yine de direksiyon hakimiyetimi kaybetmeden diğer araçları tehlikeye düşürmeden kontrollü şekilde durmaya çalıştım. Yaklaşık 25-30 metre kadar sonra aracı durdurdum. Araçtan inip geriye doğru geldim. Yaralıyı görünce hemen 112 acil servisi aradım. Ambulans ile yaralıyı hastaneye gönderdik. Ben de karakola gittim" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık Muharrem Ü. "O gün Sedat Yiğiter'in kullandığı araç ile Zeytinburnu'ndan Eminönü'ne gidiyorduk. Saat 23.00 sıralarıydı. Edirne yönü olarak tabelanın bulunduğu alanda yola çıkmak için sağ şeritten gidiyorduk. Birden önümüzde bulunan araç makas atıp önümüze doğru geçince siyah aracı taralı alanda gördük. Çocuk da aracın dışındaydı. Diğer yöne kaçamadık. Daha büyük bir kazaya sebep olabilirdik. Aracın hızı 70-80 km civarlarındaydı. Sis veya görüşü etkileyebilecek herhangi bir doğal bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

SANIK ARABASINDAN İNMİŞTİ VE 'BEN NE YAPTIM' DİYE BAĞIRIYORDU

Tanık Ali Y. , "Olay günü arabada Mustafa E., ve Ahmet Selimhan Şimşek ile birlikteydik. Zeytinburnu kavşağına geldiğimizde Mustafa E.'nin kullandığı araç lastik basınç arızası verdi. Trafik akıcı olduğu için diğer araçları tehlikeye sokmamak adına durabileceğimiz güvenli bir yer aradık ve refüj yani taralı bölümü gördük aracı oraya çektik. Ben şoförün yanındaki koltukta oturuyordum. Önce Mustafa E. indi arabadan daha sonra ben araçtan indim. Mustafa hızlı bir şekilde sol tarafı kontrol etti. Ben de sağ tarafı kontrol ettim. Orada yani sağ arka lastiği inik gibiydi. Mustafa'yı yanıma çağırdım. Ben eğilmiş lastiği kontrol ederken vurma sesi duydum. Bir anda irkildim ve ileriye giden arabayı görüp gittiği yöne doğru koşmaya başladım. O sırada sanık (Sedat Yiğiter) arabasından inmişti ve dışarıda ,'Ben ne yaptım' diye bağırıyordu. Olay yerine toplanan halk beyaz aracın makaslayarak geldiğini söyleyenler oldu. Tanık Ali Y., arkadaşının arabadan indiğini fark etmediğini ve aracın vurma anını görmediğini sözlerine ekledi.

KAMERA KAYDI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürülğü mahkemeye gönderdiği yazıda D-100 Güney transit yan yolu gören 27 Nisan 2018 tarihli kamera kaydının istendiğini, olayın yaşandığı yeri görüntüleyen kamera bulunmadığını kaydetti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü cevap yazısında kamera kayıt süresinin 30 gün olduğundan istenilen görüntülere ulaşılamadığını bildirirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü ise olay tarihinde kamera kaydının bulunmadığını gönderdiği yazıda ifade etti.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmayışı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklamadan beklenen amacın hasıl oluşunu nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanık Sedat Yiğiter'in tahliyesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnun'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle oldu: Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., yan yolda Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımında , taralı alanda aracını durdu. Mustafa E., lastikleri kontrol etmek için araçtan indi, önce sol taraftaki lastikleri kontrol etti daha sonra da sağ taraftaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği o sırada araçta yolcu olarak bulunan maktul Ahmet Selimhan Şimşek de araçtan indi. Bu esnada sürücü Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresindeki araçta hızlı seyrederken aracın hakimiyetini kaybetti. Durmakta olan aracın sol arka çamurluk ve teker kısmına ve de araçtan inen ve aracın yanında bulunan Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianamede şüpheli Yiğiter'in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BABA: ŞU ANDA TANIK ARIYORUZ

Adliye önünde açıklama yapan Ramazan Şimşek " Genç yaşta Türkiye'nin en genç pilot olacak oğlumu kaybettik. Şu anda bizim oğlumuzun kazasını görüp yarışan insanların çarpması, makas atması neticesinde genç yaşta pilot olmasıyla gurur duyacağım oğlumun....Tanık arıyoruz. Şu anda tanık arıyoruz. Türkiye'nin en akıcı trafiğin olduğu yerde EDS - KGS kamerasının olmasına rağmen hiçbir tanık yok. Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz. Tanık varsa gelsin. Biz oğlumuzu artık kaybettik. Başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Tek beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Sanık 5 ay içerideydi sonra tahliye oldu. Sevindiler, sevinsinler... Adalet muhakkak tecelli edecektir. Bir vatandaş 'Gördüm' diyecektir" dedi.

ANNE: VİCDANLARA SESLENİYORUZ

Anne Havva Nur Şimşek, "Vicdanlara sesleniyoruz.. Yarış yapan trafik magandası, şehir teröristlerine fırsat vermeyelim. Sizin de canınız yanmasın. Mutlaka kazayı gören, bilen duyan vardır. Onlarca araba geçiyor o trafik akan bi trafik... Gören varsa lütfen gelsin" diye konuştu.

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