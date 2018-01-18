Trabzon'daki uçak için kurtarma çalışmaları başladı !

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta durmuştu.162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi kurtarma planı oluşturdu.

Bugün saat 04:00 sıralarında başlayan kurtarma operasyonu nedeniyle Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı.

Öte yandan uçak kurtarma operasyonunu takip etmek üzere yabancı medya kuruluşu temsilcileri de Trabzon’a geldi.



