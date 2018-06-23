TRABZON'DA SEL 2 ARACI YUTTU

TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağışla dere taştı, yol kenarında park halindeki bir beton pompası ile kamyon sele kapıldı. Olay anı görüntülendi. Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES.) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak park halindeki beton pompası ile bir kamyon taşan derenin yolu alması sonucu sele kapıldı. Önce beton pompası ardından kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba sonuçsuz kaldı. İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Araçların dereye suya kapılma anı

-Taşan dere görüntüsü

Haber: TRABZON-



