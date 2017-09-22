Trabzon'da kimyasal silah maddesi olan sezyum bulundu !

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içerisinde yaptığı aramada kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen 600 Gram Kaçak Sezyum'un Türkiye’de son dönemde yakalanmış en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde Giresun istikametinden Trabzon yönüne gelen şüpheli bir aracı durdurarak araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada bagaj kısmında kutu içerisinde pamuklara sarılmış halde iki tüp buldu. Jandarma ekipleri, üzerinde tehlikeli kimyevi madde yazan tüpleri muhafaza altına alarak Türkiye Atom Enerji Kurumu'na (TAEK) göndererek tüp şişelerin içerisindeki maddenin ne olduğunun tespit edilmesini istedi. TAEK’den gelen raporları bekleyen jandarma ekipleri bu sırada araç içerisinde yolculuk yapmakta olan S.Y.Ç. ve E.Ç.’yi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürerek ifadelerine başvurdu. 4 gün sonra TAEK’den gelen raporda tüplerin kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum kimyevi maddesi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi iki şahıs Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen 600 Gram kaçak Sezyum'un son dönemde Türkiye’de yakalanmış en yüksek miktar olduğu öğrenildi.