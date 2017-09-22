Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı
Itır Esen'ın tacı geri mi...
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1...
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı...
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un...
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de...

Trabzon'da kimyasal silah maddesi olan sezyum bulundu !

Türkiye'de son zamanlarda en ele geçirlmiş olan en yüksek miktarlı sezyum Trabzon'da yakalandı.Kaçak sezyum tam 600 gr ağırlında...

22 Eylül 2017 Cuma 10:56
Trabzon'da kimyasal silah maddesi olan sezyum bulundu !

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içerisinde yaptığı aramada kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen 600 Gram Kaçak Sezyum'un Türkiye’de son dönemde yakalanmış en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde Giresun istikametinden Trabzon yönüne gelen şüpheli bir aracı durdurarak araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada bagaj kısmında kutu içerisinde pamuklara sarılmış halde iki tüp buldu. Jandarma ekipleri, üzerinde tehlikeli kimyevi madde yazan tüpleri muhafaza altına alarak Türkiye Atom Enerji Kurumu'na (TAEK) göndererek tüp şişelerin içerisindeki maddenin ne olduğunun tespit edilmesini istedi. TAEK’den gelen raporları bekleyen jandarma ekipleri bu sırada araç içerisinde yolculuk yapmakta olan S.Y.Ç. ve E.Ç.’yi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürerek ifadelerine başvurdu. 4 gün sonra TAEK’den gelen raporda tüplerin kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum kimyevi maddesi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi iki şahıs Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen 600 Gram kaçak Sezyum'un son dönemde  Türkiye’de yakalanmış en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı
Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Sahte polis, terör örgütlerini kullanarak dolandırdı
Sahte polis, terör örgütlerini kullanarak dolandırdı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim