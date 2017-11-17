Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda inşaatı devam eden cami lojmanında göçük meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen göçük sonrasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda i hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ve inşaatında da hayırseverlerin çalıştığı Hıdırnebi Yayla Camisi'ne ait lojman inşaatında göçük meydana geldi.Meydana gelen göçüğün hangi sebeple oluştuğu ise henüz belirlenemedi.

Yaşanan korkunç olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdılar.

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.