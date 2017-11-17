Galeriler Videolar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106314
ALTIN
160.216
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1227
EURO
4.5829
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk,...
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu...
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe...
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay...
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !

Son dakika Trabzon'dan kötü haber geldi.Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda inşaatı devam eden cami lojmanında göçük meydana geldi.Meydana gelen göçükte ölü ve yaralıların olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

17 Kasım 2017 Cuma 16:58
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda inşaatı devam eden cami lojmanında göçük meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen göçük sonrasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda i hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ve inşaatında da hayırseverlerin çalıştığı Hıdırnebi Yayla Camisi'ne ait lojman inşaatında göçük meydana geldi.Meydana gelen göçüğün hangi sebeple oluştuğu ise henüz belirlenemedi.

Yaşanan korkunç olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdılar.

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Acı haber Hakkari'den geldi !
Acı haber Hakkari'den geldi !
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim