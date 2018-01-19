Toz bulutu Mardin ve Diyarbakır'da gündüzü gece yaptı !

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzü gündüz vaktinde kızıla büründü.Mardin ve Diyarbakır'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.Etkisini iyice göstermeye başlayan toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye başladı.Yağan yağmur ile birleşen toz bulutu yere çamur olarak iniyor.

Mardin'de yaşanan bu görüntülerin ardından elektriklerinde gitmesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı.Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken sokak lambaları açıldı.

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaşanan felaketin gün boyu devam edeceği açıklandı.

Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.