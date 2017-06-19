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Torununu Taciz Ederken Evlenme Teklifi Etmiş !

 ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesinde geçen yıl Kız torunu 14 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Cemal K., 14 yıl 22 gün hapse mahkum edildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:43
Torununu Taciz Ederken Evlenme Teklifi Etmiş !

 ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesinde geçen yıl yaz tatilinde yanına gelen kız torunu 14 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Cemal K., 14 yıl 22 gün hapse mahkum edildi.

Olay, geçen 7 Kasım günü ortaokul öğrencisi S.Ö.'nün başından geçenleri öğretmenlerine anlatması üzerine ortaya çıktı. S.Ö., geçen yaz dinlenmesi için gönderildiği Antalya'daki dedesi Cemal K.'nin evinde cinsel istismara uğradığını iddia etti. Küçük kız, dedesinin ikinci eşi 37 yaşındaki Ç.K.'nın da kendisine cep telefonundan müstehcen görüntüler izlettiğini söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cemal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuğa dedesinin cep telefonundaki görüntüleri izlettiği öne sürülen Ç.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Cemal K. ile eşi hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cemal K., kendisine iftira atıldığını belirterek, "Torunuma karşı herhangi bir sapıklık yapmadım. Torunum, bana okulunun servis şoförüyle Kepez'e gittiğini anlatmıştı. Ben kendisine kızmıştım. Hatta servis şoförüyle mesajlaştığını görünce annesine şikayet edeceğimi söyledim. Buna kızarak bana iftira atmış olabilir. Ben torunumu çok seviyorum. Böyle bir pislik yapmadım. Turizmde 28 yıl şeflik yaptım. Yapsam orada yapardım. Benim 9 torunum var. Bunların 8'i kız. Beraatimi istiyorum" dedi.

Cemal K., cep telefonundaki müstehcen görüntülerden ise haberinin olmadığını öne sürdü. Bu telefonu ikinci elden satın aldığını söyleyen Cemal K., içindeki görüntülerin de daha önceden kalmış olabileceğini savundu. Küçük kıza cep telefonundaki görüntüleri izlettiği iddia edilen Ç.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

'EŞİMİ BOŞAYIP SENİ ALACAĞIM'

Küçük kızın annesi N.Ö. ise hem babasından hem üvey annesinden şikayetçi oldu. N.Ö., "Geçen yaz tatilinde dinlenmesi için kızımı babamın evine göndermiştim. Yaz tatili bitiminde kızım eve döndüğünde bana ve babasına karşı tavırları değişmişti. Bize sataşıp bağırıyordu. Bir akşam bana tacizin ne olduğunu sordu. Ben de 'Daha sonra konuşuruz' dedim. Okulda öğretmenlerine dedesinin kendisini taciz ettiğini söylemiş. Bunun üzerine beni okuldan arayıp bilgi verdiler. Duyunca ağladım. Dedesi kızıma 'Eşimi boşayıp seni alacağım' demiş" diye konuştu.

Cemal K.'yı torununu birden çok kez cinsel istismardan 14 yıl 22 gün hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Ç.K.'nın ise beraatine hükmetti. Karar sonrası adliye koridorunda gözyaşı döken küçük kızı, avukatıyla annesi teselli etti.



Son Güncelleme: 19.06.2017 11:48
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