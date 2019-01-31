TOKAT'TA HEYELAN NEDENİYLE D-100 KARAYOLU KAPANDI (1)

TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler yolu açma çalışmalarına başladı. Reşadiye-Niksar ilçeleri arası Çakmak köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan yaşandı. Yolun yanındaki yamaçtan gelen toprak ve kaya parçaları Tokat-Erzincan arası D-100 karayolunun her iki şeridini de kapattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeni ile bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yola inen toprak parçasının bir hayli fazla olduğu ve yolun yaklaşık 2 gün ulaşıma kapalı kalabileceği bildirildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, () -