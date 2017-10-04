Tokat'ta FETÖ operasyonu! Aralarında İş Adamı Bulunan 30 Kişiye Gözaltı...

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat merkez il olmak üzere toplam 10 ilde operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlar neticesinde araarında iş adamlarının da bulunduğu 30 kişi göz altına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.