Tokat'ta Beraber Yolculuk Yaptığı Arkadaşını Öldürdü

TOKAT'ta 46 yaşındaki Murat Erkek alacak-verecek tartışması yaşadığı 34 yaşındaki Cesur Yılar’ı tabancayla vurarak öldürdü.



Olay saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Akyamaç köyünde meydana geldi. Cesur Yılar, yönetimindeki 60 KN 419 plakalı pikap ileTokat’tan Akyamaç köyüne dönerken yolda iddiaya göre aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden hüsümet bulunan ve 05 RA 106 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan Murat Erkek ile tartışmaya başladı.



Akyamaç Köyü meydanına geldiklerinde Murat Eker, Cesur Yılar’a tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonrasında kafasından vurulan Cesur Yılar kanlar içinde yere düştü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cesur Yılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Murat Erkek otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.



Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Murat Erkek, yaklaşık 1 saat sonra Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Erkek'in 3 gün önce de Cesur Yılar ile köyde alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenildi. Cinayetle ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.