TİYATRO SANATÇISI YAMAN TÜZCET İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE TÖREN



Haber: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Tüzcet'in cenazesi öğleyin Levent'teki Afet Yolal Camii'nde kılınacak namazın ardından Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Uzun süredir Avustralya'da yaşayan Yaman Tüzcet'in ölüm haberini eşi Günnur Tüzcet, geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki sevgili eşim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı.Onu İstanbul'a getiriyorum. İstediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılması için" sözleri ile duyurmuştu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bugün düzenlenen törene Tüzcet'in eşi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Süha Uygur, Salih Kalyon gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

"NOTLARI DERLEYİP KİTAP HALİNE GETİRECEĞİM"

Törende konuşan Yaman Tüzcet'in eşi Günnur Tüzcet, "Yamanımı 20 senedir tanıyorum. Hayatımda tanıdığım en iyi, en düşünceli ve en kibar insandı.Bana her konuda destek olan, hatta teşvik eden biri olmuştur. Eğer bugün bir entelektüel birikimim varsa, kendi alanımda önemli bir yere geldiysem hepsi Yamancığımın desteği ile olmuştur. Bütün yaptıkların, öğrettiklerin, yaşattıkların ve hatıraların için teşekkür ederim. Yaman vefatından 2 gün önce 'Çok güzel yaşadım. Ölmekten korkmuyorum. Sadece senden annenden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Keşke son kitabımı da bitirebilseydim' dedi. Hastanede aldığı notları sakladım. Bu sene, bu notları derleyip bir kitap hale getirip, yayına hazır hale getirmeyi kendime misyon edindim" dedi.

"'SEN BENİ 3 GÜN ARAMA' DEDİ"

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ise törende yaptığı konuşmada, "Hastalığını öğrendiğimde her gün onu aramaya başladım. Ona ulaşamadığım zaman Günnur'la konuşuyordum. En son konuşmamda telefonu açtığım zaman, 'Nasılsın Yaman?' dedim. 'Yanlış numara burası sular idaresi' dedi. 'Ne diyorsun?' deyince, 'Bugün ciğerimden 3 kilogram su aldılar, ondan sular idaresi diyorum. Sen beni 3 gün arama' dedi. 'Peki' dedim. 3'üncü gün aradığımda telefona Günnur çıktı. 'Bugün onu kaybettik' dedi. 3 arkadaştık. 3 arkadaştık. Önce Savaş erkenden bizi terk etti. arkasından Yaman gitti. İşte, otomatik olarak sıra bize geldi" dedi. Gezen, arkadaşı Yaman Tüzcet'i görmek için morga gittiğini ancak başaramadığını söyleyerek, "Yaman güzel bir hayat yaşadı. Dünya insanıydı" dedi. Sanatçı Salih Kalyon da, "Sandaletlerin bende. Gelecek yaz verecektim sana ama onları saklayacağım" diye konuştu.

MÜNİR ÖZKÜL'UN KIZI TÜZCET İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Törene katılan Münir Özkul'ın kızı Güner Özkul, "Öncelikle babam Münir Özkul adına geldim. 14 Mart'ta babama veda eden birkaç kişiden biriydi. Video gönderip Avustralya'dan. Altan İlter babam için bir şarkı yazmıştı. Altan amca onun için bir şarkı yazmıştı, affınıza sığınarak o şarkıyı burada seslendirmek istiyorum. Madem Yaman ağabey biraz eğlence ile uğurlanmak istemiş" dedi. Özkul, sahnede Tüzcet için şarkı seslendirdi.

Konuşmaların ardından Yaman Tüzcet için dua okundu. Tüzcet'in cenazesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Levent Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

HAYATI

1942 yılında İstanbul’da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda “Tiyatroö okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72’de TRT İstanbul Radyosu’nda “Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları"nı sundu. TRT için, 1976’da “Dolmuş Show" (4 bölüm) ve 1978’de “Minik Dünya"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979’da Avustralya’ya gitti. Melbourne’de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown’un “The Jury" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987’de Türkiye’ye döndü ve TRT 2’ye “Apti ile Fatoş" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992’ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2’li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton’un Türkiye’de çekilen “Time Line" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli’nin ödüllü “Karartma Geceleri" önemli filmlerinden biridir.

Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 “Hafta Sonu Programı"nın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998’de Orhan Oğuz’un yönettiği “Delikanlı" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet’in “Sosyete Şaban"ı, Tunç Başaran’ın “Abuzer Kadayıf"ı gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999’da Steve Barron’un “Arabian Nights" adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.

2000 yılında İstanbul’da Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu “7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde ‘Laz Koca’ karakterini canlandırdı. 2001’de Haldun Dormen’in “Bir Kış Öyküsü" müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2’de “Satırarası" programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya’ya döndü. 2002’de “Ekrandaki Mürkçemiz" (Bilge Karınca); 2009’da “Bir Aktörün Serüvenleri" ve “Ay Mandalina" (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda “Yaşasın Deliler!" adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy’de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon "Geniş Aile" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"'da rol aldı.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin törene getirilmesi

- Törene katılanların salondaki görüntüsü

- Günnur Tüzcet'in konuşması

-Müjdat Gezen'in konuşması

-Salih Kalyon'un konuşması

- Güner Özkul'un konuşması

- Dua okunması

- Genel ve detaylar

19.10.2018 - 13.27 Haber Kodu : 181019100

19.10.2018 - 13.28 Haber Kodu : 181019102