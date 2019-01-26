Ticaret Bakanlığı: 2018'de 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışması sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, 2018 yılı kaçakçılıkla mücadele sonuçlarını açıkladı. Bakan Pekcan, yazılı açıklamasında kaçakçılığın, kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açarken, haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve ekonomide dengesizliğe de neden olduğunu belirtti. Suç örgütleri ve terörizmin finansmanını engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldığını kaydeden Bakan Pekcan, yasadışı ticaretle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, ekonomik kayıplar önlenirken aynı zamanda dürüst ticaret erbabının rekabet gücünün korunduğunu dile getirdi. Bakan Pekcan, teknik ve idari kapasitenin yanında altyapıya ve insan kaynağına yapılan yatırımlar, her alanda yürütülen etkin mücadele sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edildiğini bildirdi.

KAÇAK EŞYA DEĞERİNDE ARTIŞ

Bakan Pekcan, bu çerçevede Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2018 yılında 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, ele geçirilen kaçak eşya değerinde bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, 2016 yılında 3 ton 426 kilogram uyuşturucu, 2017 yılında 26 ton 381 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken, 2018 yılında bu rakamın 46 ton 341 kilograma ulaştığını söyleyerek, "Böylece son 3 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 kat artış göstermiştir" dedi.

KAÇAK SİGARADA DÜŞÜŞ

Bakan Pekcan, 2014 yılında yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranının 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesine gerilediğini, gelinen noktada kaçak sigara oranının yüzde 15 olan AB ortalamasının, yüzde 10 olan dünya ortalamasının çok altına indiğini vurguladı. Bakan Pekcan, yapılan denetimler sonucunda 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta da el konulduğunu kaydetti.

KAÇAK EŞYA YAKALAMASINDA REKOR

Ticari eşya kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 2018 yılında toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamının yakalandığını belirten Bakan Pekcan, "Böylece vergi kayıplarının önüne geçilerek, dürüst ticaret erbabımızın rekabet gücü korunmuştur" diye konuştu.

YATIRIMLAR

Bakan Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yatırımlara değinerek şunları söyledi:

"Son 5 yılda teknoloji alanına 330 milyon liradan fazla yatırım yapılarak teknik kapasite bakımından dünyada sayılı gümrük idareleri arasında yer alınmıştır. Açılışı yapılan İstanbul Havalimanında kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla bagajların 3 boyutlu röntgenini çeken CT Tomografik Bagaj Kontrol Cihazı ve dünyada sayılı ülkeler tarafından kullanılan uyuşturucu kuryelerinin tespitini yapan Yutucu Tespit Sistemi envanterimize kazandırılmıştır. Yerli ve milli kaynaklarla, TÜBİTAK ile ortak geliştirilen Yolcu Görüntüleme Sistemi ise İstanbul Havalimanında kullanılmaya başlanılmıştır. Bakanlığımızın araç ve konteyner tarama sistemi kapasitesi toplam 64 cihaza çıkarılmıştır. Havalimanları, kara kapıları ve yolcu işleminin yapıldığı limanlarda kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla ilave 15 adet Bagaj ve Kargo Tarama Sistemi’nin daha alımı gerçekleştirilerek toplam sayı 131’e ulaştırılmıştır. Denizlerdeki kaçakçılıkla mücadele kapasitesini güçlendirmeye yönelik ilave 4 adet devriye botuyla birlikte kapasite 25’e çıkarılmıştır. 2018 yılında Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde toplam 71 dedektör köpek eğitilirken havalimanlarında ilk defa nakit dedektör köpeği de kullanılmaya başlanmıştır."



ANKARA, ()