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THY uçağında bomba paniği !

Köln-İstanbul seferini yapmak üzere havalanan THY uçağı için bomba ihbarı verildi.Alman makamlarına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı öğrenildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 17:42
THY uçağında bomba paniği !

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Köln kentinden Atatürk Havalimanı'na saat 11.00'de gelmek üzere sefer hazırlığı yapılan THY'ye ait "TK-1672" numaralı tarifeli uçak için Alman makamlarına bomba ihbarı yapıldı.
 
İhbarın ardından 2 pilot, 4 kabin memuru ile 113 yolcu uçaktan indirilerek, terminale alındı.
 
Güvenlik prosedürü uygulanan ve güvenli alana çekilen uçakta yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi. 
İhbarın asılsız çıkması üzerine uçakta bulunan yolcuları için "boarding" işlemleri tekrar yapılmaya başlandı.
 
Uçağın, seferine devam ederek, İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

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