THY UÇAĞINA MERDİVEN ARACI BÖYLE ÇARPTI 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()

İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımı öncesi son kontrollerini tamamladı. Boeing B737-800 tipi THY uçağının yanına yanaşan merdiven aracı henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası uçakta hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından uçak seferden çekildi.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Merdiven aracının çarpması

-Detaylar

