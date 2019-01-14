THY UÇAĞINA MERDİVEN ARACI BÖYLE ÇARPTI 

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()  İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.  Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı'nda...

THY UÇAĞINA MERDİVEN ARACI BÖYLE ÇARPTI 

 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,() 
İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 
Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımı öncesi son kontrollerini tamamladı. Boeing B737-800 tipi THY uçağının yanına yanaşan merdiven aracı henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası uçakta hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından uçak seferden çekildi.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Merdiven aracının çarpması
-Detaylar 
 

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