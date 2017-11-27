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THY uçağı Kanada'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı !

Son dakika Türk Hava Yolları'na ait olduğu öğrenilen uçağın Kanada'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.İstanbul-Miami seferini yapan uçağın Kanada'ya acil iniş yaptığı öğrenildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:17
THY uçağı Kanada'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı !

THY Basın Müşavirliği’nden alınan bilgiye  Türk Hava Yolları'na ait olduğu öğrenilen uçağın hastalanan bir yolcu yüzünden Kanada’nın Halifax Havalimanı’na inmek zorunda kaldığı bildirildi.Türk Hava Yolları'nın TK 77 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın da  bulunan 30 yaşındaki bir erkek yolcu rahatsızlanınca pilot  Kanada'nın Halifax Havalimanı’na inmek zorunda kaldı.

 Hastalanan yolcu ve yanındaki arkadaşı Kanada'da bırakıldı.Uçağın yakıt alımı yapmasının ardından tekrar havalandığı ve 1 saat sonra varış noktasında olduğu öğrenildi.

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