THY uçağı Kanada'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı !

THY Basın Müşavirliği’nden alınan bilgiye Türk Hava Yolları'na ait olduğu öğrenilen uçağın hastalanan bir yolcu yüzünden Kanada’nın Halifax Havalimanı’na inmek zorunda kaldığı bildirildi.Türk Hava Yolları'nın TK 77 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın da bulunan 30 yaşındaki bir erkek yolcu rahatsızlanınca pilot Kanada'nın Halifax Havalimanı’na inmek zorunda kaldı.

Hastalanan yolcu ve yanındaki arkadaşı Kanada'da bırakıldı.Uçağın yakıt alımı yapmasının ardından tekrar havalandığı ve 1 saat sonra varış noktasında olduğu öğrenildi.