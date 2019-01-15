THY, MEKSİKA'YI UÇUŞ AĞINA EKLİYOR

*Türk Hava Yolları (THY) Meksika'nın başkenti Mexico City ile önemli turizm merkezi Cancun'u uçuş ağına ekliyor.

Haber: Enver ALAS- İSTANBUL

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, Meksika'nın başkenti Mexico City ile ülkenin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlatıyor.

THY'nin Amerika Kıtası'ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a düzenleyeceği seferler, 21 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlayacak. Seferler İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün gerçekleşecek.

THY'DEN AÇILIŞA ÖZEL FİYAT

THY'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yeni açılacak hatlar ile birlikte THY, Orta Amerika'nın en büyük ülkesi Meksika'yı uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkânı sunacak. Uçuşların Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendirmesi bekleniyor. THY yolcuları, Mexico City ve Cancun'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 ABD dolarından başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek. Bayrak taşıyıcının özel yolcu programı Miles&Smiles üyeleri ise bu iki noktaya ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek" ifadeleri kullanıldı.



TARİFELİ UÇUŞ SAATLERİ

TK181 Çarşamba, Cuma, Pazar (kalkış) İstanbul 20:55 Mexico City(varış) 04:10

TK181 Pazartesi, Perşembe, Cumartesi (kalkış) Mexico City 05:30 Cancun 07:50

TK181 Pazartesi, Perşembe, Cumartesi Cancun (kalkış) 09:20 İstanbul 05:25 (varış)