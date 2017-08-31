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TGT : Müslümanlar Kan ve Gözyaşı İle Zulüm Altında

Türkiye Gençlik Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Müslümanlara yapılan zulüme dikkat çekerek bilinçli toplumun önemine vurgu yaptı...

31 Ağustos 2017 Perşembe 23:05
TGT : Müslümanlar Kan ve Gözyaşı İle Zulüm Altında

TUBA GÜLNAHAR-HABER24-ANKARA/ Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polati, Genel Başkan Vekili Ömer Tekiner.ve Genel Başkan Yardımcısı  Mehmet Ali Yavuz, Kurban Bayramo dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamada, son dönemlerde müslümanlara yönenlik artış gösteren zulüm ve baskılara tepki göstererek, bilinçli ve eğitimli neslin İslam alemininin geleceği açısından son derece önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Türkiye Gençlik Teşkilatı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Yüzyıllardır Müslümanlar kan ve gözyaşı ile zulüm altında. Batıl güçler adı konmamış savaşta müslümanlar arasına nifak tohumları ekerek, fitne çıkarıp müslümanı müslamana kırdırıyor. 

Son dönemlerde ülkemize yönelik hasmane tutumlar da islam alemin sancağı durumda olan son kale Türkiye'nin hedefte olduğu gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ülkemize kin besleyen şer odakları, türlü oyunlarla memleketimizi bölme ve parçalama arzularını her fırsatta karşımıza çıkarıyor. Türkiye ve islam alemi olarak bilimve ilim yolunda ilerlemeli, ayrışmamalı ve ümmet bilinci ile hareket etmeliyiz. Ümmetin lideri konumunda olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Myanmar'da Müslüman din kardeşlerimize yönelik yapılan soy kırıma sesini yükseltmesi ve Birleşmiş Milletleri göreve davet etmesi son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu girişimi, yüreğimize adeta su serpmiş ve kendileri sessiz toplumun çığlığı olmuştur. Buruk girdiğimiz bu bayramda milletimizin her türlü oyuna karşı uyanık olmalalarını bekliyor, tüm İslam aleminin bu vesile kurban bayramlarını tebrik ediyoruz...." denildi...

Son Güncelleme: 31.08.2017 23:32
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