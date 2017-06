TGT Genel Başkanı Hakan Polat : İslam Dünyasına Operasyon Hazırlığı Var

TUBA GÜLNAHAR (HABER24-ANKARA) Katar'ın Ankara Büyükelçiliği önünde bugün destek açıklaması yapıldı. Son dönemlerde etkili çalışmaları ile gündemde olan Türkiye Gençlik Teşkilatı, Katar konusunda da sessiz kalmadı. Genel Başkanlığını Hakan Polat'ın yaptığı TGT'den Katar'a destek geldi...



Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından Katar'ın Ankara Katar Büyükelçiliği önünde "Katar Yalnız Değilsin" başlıklı basın açıklaması yapıldı...

TGT Genel Başkanı Hakan Polat ,Genel Başkan Vekili Ömer Tekiner , Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Volkan Uzun,Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç,Kadın Kolları Genel Başkanı Belma Kaya Kocaer, Gaziantep İl Başkanı İsmet Ayaz,Mersin İl Başkanı Eray Aldemir, Genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üyelerin katılımı ile yapılan basın açıklamasında Katar üzerinden İslam dünyasına operasyon hazırlığı yapıldığı vurgulandı



Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat yaptığı basın Açıklamasında şunları söyledi:

Mukaddes değerlerimizle, aklımızla ve tarihimizle alay edercesine silahları ile fitneleri ile yaptırımları ile terör ihracı yapan emperyalist güçlerin kurdukları kumpası deşifre etmek ve attıkları iftiralara karşı “Kara gün dostumuz Katar’ın” yanında olduğumuzu belirtmek için bu mübarek ayın, bu mübarek gününde burada toplanmış bulunmaktayız.



TGT olarak, Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeleri üzüntü ile takip ediyoruz. Teröre destek bahanesi ile Katar’a, Körfez ülkelerinin uyguladığı yaptırımların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunun zaten sıkıntılı olan ortamı daha gerginleştireceği inancındayız. Yaşananlar, Ortadoğu üzerine yapılan uluslararası planlarda Katar’ın hedefe konulmuş olduğunu ve Müslüman ülkeler arasında nifak tohumları ekilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bu haksız uygulamaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.



Adım attıkları her toprakta fitnenin, ölümlerin, savaşın, zulmün, açlığın eksik olmadığı küresel çetelerin, dijital ortamda oluşturdukları sahte mailler ve iftiralar üzerinden Katar’ı teröre destek vermekle itham etmeleri, İslam dünyasına yeni bir operasyon hazırlığında olduklarını göstermektedir.



Kardeş ve dost ülkelerin bu yanlış kararlardan bir an önce dönmelerini, sorunlarını sulh içerisinde kendi aralarında uzlaşı kültürü ile çözmelerini öneriyoruz. Kardeş olan insanların sorunlarını bu şekilde çözümlenmesi tüm Müslüman âlemine yönelik bir sorumluluğun gereği ve tüm Müslümanların beklentisidir. Eğer bu sorun çözülmez ise faturasını tüm dünya ödeyecektir. Bölge ülkelerini bu sorumluluk bilinci ile aklıselim davranmaya ve barışa davet ediyoruz.



ABD Başkanı Trump’ın ziyaretinden sonra bu olayların gelişmesini manidar buluyoruz. Aklımıza Irak, Afganistan, Suriye ve daha birçok mazlum ülkelerin yaşadığı sorunlar geliyor. Bu problemin doğal bir sorun olmadığı, emperyalizmin dayattığı suni ve zorlama bir problem olduğunu gösteriyor. Bu tarz sıkıntılarını kendi içinde çözememiş İslam dünyasının yeni sorunları kaldıracak hali kalmamıştır. Müslüman’ın Müslüman’a düşman edilmeye çalışıldığı açıkça ortadadır. Tüm uyuşmazlıklarımızı barış, diplomasi ve diyalog yoluyla, kardeşlik hukukunu ön planda tutarak çözmeliyiz.

Sahte devrimler, askeri operasyonlar, suikastlar, işgaller ve ekonomik operasyonlarla bölgeyi terörize eden haçlı ittifakının ve işbirlikçilerinin tek amacı Ortadoğu kaynaklarını kontrol altında tutmak, silah satışlarını arttırmak ve Müslümanlar arasında çatışma çıkararak büyüttükleri fitnenin ateşinde Müslüman çocukların cesetleri ile mangal partisi yapmaktır.

Soruyoruz! Sırada kim var? Türkiye mi? Lübnan mı? Kuveyt mi? Veya satranç tahtanızda oyunu bozacak hamleyi yapacak olan başka bir ülke mi?



Ey Emperyalistler, ey haçlılar, ey çocuk katilleri, ey silah tüccarları, ey petrol vampirleri… Bütün planlarınız deşifre oldu. Artık kurduğunuz bütün oyunlar biliniyor ve vallahi bu oyunlarınızın her birinin mutlaka bir karşılığı olacak.



Ve siz… Ey emperyalistlerin oyuncağı olan Ortadoğu piyonları. Satranç tahtasının son hamlelerinde iki şah bile ayakta duramazken, sizin gibi piyonların harcanacağını hiç mi akıl etmiyorsunuz? Kendinize gelin. Yoksa sıra size gelecek.



De ki; Ey kâfirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, ben sizin ilahlarınıza tapıcı, siz de benim ilahıma tapıcı olacak değilsiniz. Öyleyse sizin dininiz size, benim dinimse banadır.



TGT olarak, dost ve kardeş Katar’ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, diğer dost ve kardeş ülkelerle de ilişkilerin sürmesinde fayda olduğuna inanıyoruz.