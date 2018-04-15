TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE YANGIN ÇIKTI-1

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
Görüntü Dökümü:
-Camiden görüntü
-Yükselen dumanlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor. Görüntü Dökümü: -Camiden görüntü -Yükselen dumanlar -Detaylar
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
Görüntü Dökümü:
-Camiden görüntü
-Yükselen dumanlar
-Detaylar