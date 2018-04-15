TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE YANGIN ÇIKTI-1

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor. Görüntü Dökümü: -Camiden görüntü -Yükselen dumanlar -Detaylar  

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE YANGIN ÇIKTI-1

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.

Görüntü Dökümü:
-Camiden görüntü
-Yükselen dumanlar
-Detaylar


 

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