Teslim Olan Terörist PKK'yı 1 Dakikada Sattı!

SİİRT'in Pervari İlçesi Herekol Dağı bölgesi'nde 9 günden beri devam eden operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağarada, gıda ağırlıklı 18 ton malzeme ile el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.



Pervari İlçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde, 9 gündür operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün sağ olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin yer göstermesi sonucu, terör örgütüne ait 3 büyük mağara bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda gıda ağırlıklı yaklaşık 18 ton malzeme ile patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, mağaralarda, 200 kullanılamaz durumda Bixi ve Kanas mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı, 1 savunma tipi el bombası, 62 büyük tüp, 8 küçük tüp, 2 orta boy jeneratör, 5 akü, 3 tüplü ocak, 2 fırınlı ocak, 4 büyük tip delici matkap, 1 ağaç kesme motoru, 3 keser, 2 DVD oynatıcı, 1 LCD televizyon, 7 flash bellek, 25 Cd/DVD, örgütsel içerikli doküman, yiyecek ve yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.



Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi.