Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99390
ALTIN
141.395
DOLAR
3.5286
STERLİN
4.4678
EURO
3.9312
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere...
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın Valisi Oldu
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın...
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında...
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
En Ağır Yükten Kurtuldu!
En Ağır Yükten Kurtuldu!

Teslim Olan Terörist PKK'yı 1 Dakikada Sattı!

SİİRT'in Pervari İlçesi Herekol Dağı bölgesinde süren çatışmada teslim olan terörist sorguya bile alınmadan 3 mağaranın adresini gösterdi...

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:49
Teslim Olan Terörist PKK'yı 1 Dakikada Sattı!

SİİRT'in Pervari İlçesi Herekol Dağı bölgesi'nde 9 günden beri devam eden operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağarada, gıda ağırlıklı 18 ton malzeme ile el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Pervari İlçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde, 9 gündür operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün sağ olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin yer göstermesi sonucu, terör örgütüne ait 3 büyük mağara bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda gıda ağırlıklı yaklaşık 18 ton malzeme ile patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, mağaralarda, 200 kullanılamaz durumda Bixi ve Kanas mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı, 1 savunma tipi el bombası, 62 büyük tüp, 8 küçük tüp, 2 orta boy jeneratör, 5 akü, 3 tüplü ocak, 2 fırınlı ocak, 4 büyük tip delici matkap, 1 ağaç kesme motoru, 3 keser, 2 DVD oynatıcı, 1 LCD televizyon, 7 flash bellek, 25 Cd/DVD, örgütsel içerikli doküman, yiyecek ve yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi.



Son Güncelleme: 21.06.2017 20:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Finans Ayağına Operasyon : 4 Kişi Tutuklandı
FETÖ'nün Finans Ayağına Operasyon : 4 Kişi Tutuklandı
FETÖ İzmir'i İkiye Bölmüş : Kuzey Saha, Güney Saha
FETÖ İzmir'i İkiye Bölmüş : Kuzey Saha, Güney Saha
Romantik Aşık Sürpriz Yapayım Derken Evi Yaktı!
Romantik Aşık Sürpriz Yapayım Derken Evi Yaktı!
Ergenekon Savcısı : Olmayan Bir Örgüt; Sanıklar Beraat Etsin!
Ergenekon Savcısı : Olmayan Bir Örgüt; Sanıklar Beraat Etsin!
PYD'nin Bulunduğu Alanın Karşısına Tank Sevkiyatı!
PYD'nin Bulunduğu Alanın Karşısına Tank Sevkiyatı!
DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!
DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!
Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!
Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!
Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim