TERÖRİSTLERİN ‘ÇIKACAĞIZ’ DEDİĞİ MENBİÇ SINIRINDA ABD HELİKOPTERLERİ UÇUYOR

Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrili olduğu Fırat’ın batısındaki Suriye’nin Menbiç kentindeki teröristler çekileceklerini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun kararlılığı karşısında kentten çekilme kararı alan ancak henüz çıkmayan teröristlerin bulunduğu Menbiç üzerinde 2 ABD helikopteri alçak uçuş ile devriye görevi yaptı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu grupları arasında el değiştirdikten sonra 2014 yılı başında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçti. Kentin kontrolü 2 yıl sonra ise bu kez DEAŞ ile mücadele kılıfı altında ana omurgasını PKK/PYD terör örgütü tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri denetimine geçti. Ancak, kentin yönetimini alan terör örgütü buradaki Türkmen ve Arap kökenli Menbiçlileri uyguladığı baskı ile göçe zorladı ve boşalan yerlere de farklı bölgelerdeki Kürt kökenlileri yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi.

TSK ve ÖSO tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasının ardından gözler Türkiye sınırına 40 kilometre mesafedeki Menbiç’e çevrildi. Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından Fırat Kalkanı bölgesine komşu olan Menbiç’in terör örgütünden arındırılması amacıyla Özgür Suriye Ordusu harekete geçti. Menbiç sınırının bulunduğu bölgeye güç takviyesi yaparak cephe hatlarını güçlendiren Özgür Suriye Ordusu, 10 bin kişil ile operasyonlarının an meselesi olduğu mesajını verdi.

TERÖRİSTLER ‘ÇIKACAĞIZ’ DEDİ, MENBİÇ’E REJİMİ ÇAĞIRDI

Operasyon için geri sayımın başladığı Menbiç’te bugün sıcak bir gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK/PYD kentten çekileceğini duyurdu. Terör örgütünden yapılan açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için silahlı militanlarını Menbiç dışına çıkaracaklarını ve kendilerinden boşalan alanlara da Suriye rejimi güçlerini çağırdı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı noktalardan çekildiklerini duyuran ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayan terör örgütünün militanlarının büyük bölümünün ise halen kentte olduğu bildirildi.

ABD HELİKOPTERLERİNDEN DEVRİYE UÇUŞU

Gözlerin çevrili olduğu Menbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus arasındaki sınır olan Sacur Çayı kıyısında öğleden sonra ABD’ye ait 2 taarruz tipi helikopter devriye uçuşu yaptı. Helikopterlerin Sacur Çayı kıyısındaki yerleşim alanlarının üzerinde uzun süre uçuş yaparak hattı kontrol ettiği görüldü. Birkaç gün aralıklarla bir süredir devam eden helikopterlerin devriye görevinin bugün geçmişe oranla daha uzun sürmesi dikkat çekti.

İŞTE MENBİÇ SINIRINDAKİ ABD ÜSSÜ

Suriye’den çıkacaklarını Menbiç’te 3 askeri üs ve 300 civarında askeri personeli bulunan ABD’ye ait Menbiç’in Ondeded Üssü ise ekibi tarafından görüntülendi. Sacur Çayı’nın Menbiç’e bakan yakasında kalan Ondeded bölgesinin hakim noktasında geniş arazi üzerine kurulu olan üssün etrafının beton duvarla çevrili olduğu ve ABD bayrağının dalgalandığı görüldü.

ÖSO TEYAKKUZ HALİNİ SÜRDÜRÜYOR

Özgür Suriye Ordusu ise Menbiç’te yaşanan gelişmeler ve terör örgütünün çekileceğini açıklamalarını yakından takip ediyor. ÖSO komutanları, Menbiç’e yönelik açıklamaları takip ettiklerini ancak terör örgütünün çekilip yerine rejimi çağırmasının da bir oyun olduğunu ifade etti. Teröristlerin kentten çekilmemek için taktik geliştirebileceğini ya da rejim ile anlaşarak Suriye bayrağı altında güçlerini Menbiç’te tutmayı hedeflediğini kaydeden ÖSO komutanları, gelişmelere göre şekil alarak harekat tarzlarını belirleyeceklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Büro şefi Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Helikopterin uçuşları

Amerikan üssünden görüntüler

Bölgeden detay ve genelleri

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), ()-

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