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Teröristlere Maaş Bağlanmış!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında yakalanan iki terörist pişman olduklarını ve örgütün ilk başlarda yaklaşık 42 TL, operasyon başladıktan sonra ise 210 TL maaş verdiğini söyledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:28
Teröristlere Maaş Bağlanmış!

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı harekâtı sırasında terör örgütü mensubu iki kişi Kastel Cindo köyündeki tünellerde yakalandı. 

Militanlardan Mazlum Raco (26) örgüt tarafından 11 ay önce sözde zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Cinderes'te örgüte dahil edildiğini itiraf etti. Raco, “Köydeki evime bir grup geldi ve örgütün eli silah tutan herkesi topladığını söyleyerek beni aldı. İlk başta 6 ay kalacağım söylenmişti. Sonradan Türkiye'nin operasyon yapabileceğini, bu yüzden bu sürenin 12 aya çıkarıldığını öğrendik” dedi.

'ÖLMEKTENSE TESLİM OLDUK'

Örgüte alındıktan sonra Babatlı'da silahlı eğitimi gördüğünü söyleyen Raco, Zeytin Dalı operasyonu başlayıncaya kadar köylerdeki evlerde kaldıklarını, operasyonla birlikte tünellere geçtiklerini söyledi. Tünellerde her türlü erzak ve silahın önceden hazırlandığını anlatan Raco “Türkiye vurmaya başladığında 38 kişi bir tüneldeydik. Bazıları kaçarken vuruldu. Biz ölmektense teslim olduk” diye konuştu.

“Babam yok, iki kardeşim var. Onları çok özledim” diyen Raco, kendisini yakalayan ÖSO mensuplarının sorgusu sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Örgütün Kürt gençlerini kandırdığını kaydeden Raco, “Bizim bir suçumuz yok, kimseyi de öldürmedim. Aileme kavuşmak istiyorum. PKK ile birlikte Afrin'de daha önce birlikte yaşadığımız Arap ve Türkmenlerden koptuk. Tekrar eski günlere dönmek istiyorum” dedi.

'BAZILARI CESARET HAPI KULLANIYORDU'


Örgüte 17 yaşında katılan Muhammed Mennan da (18), sekiz aydır PKK saflarında olduğunu söyledi. Afrin'e bağlı Yetime köyünden Türkiye'den gelen bir PKK'lı tarafından alındığını söyleyen Mennan şunları anlattı:

“Nereye götürüldüğümü dahi bilmeden ailemden kopardılar. Bir kampta uzun süre atış eğitimi aldım. 4 şarjör ve bir silah verip dağa giden bir gruba dahil ettiler. Bulunduğumuz yerde yabancı savaşçılar da vardı. Kimin nereli olduğunu bilmiyorum. Bazıları Türk'tü. Arapça ya da Kürtçe konuşmayanlar da çok fazlaydı. Arkadaşlarımızdan bazıları cesaret hapı kullanıyordu. Ama ben içmedim. Bulunduğumuz yerde doçka, bixi, lav ve RPG gibi silahlar vardı. Bizim sorumlumuz 'Baron' isimli Türkiyeli bir Kürt'tü. O ne derse onu yapıyorduk. Tünellerde bir gece baskına uğradık yakalandık. Diğerleri askerin bilmediği tünellerden kaçarak kurtuldu.” 

Örgütün kendilerine ilk başlarda 5 bin suri (yaklaşık 42 TL) operasyon başladıktan sonra 25 bin suri (210 TL) maaş verdiğini kaydeden Mennan, “İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Şimdi anlıyorum ki bizi öldürülmek üzere ön saflara yerleştirmişler. Teslim olduğum için pişman değilim. Ölmek istemiyorum” dedi.

Kendilerine kötü muamele yapılmadığını ancak hakkında ne gibi bir karar verileceğini bilmediğini söyleyen Mennan, “Bizi kandırdılar, diğer gençler kanmasın diyeceğim ancak, silah zoruyla aldıkları için bu zor. Umarım bir an önce Afrin'de huzur olur” diye konuştu.

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