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Teröristler kayıplarını bu yöntemle gizliyor !

Son yıllarda Pkk vurulan büyük darbe onlarda büyük paniğe neden oldu.Öldürülen teröristlerin sayıları belli olmasın diye hemen kaldırıp ormanlık alanlara gömülüyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:37
Teröristler kayıplarını bu yöntemle gizliyor !

Son 1 ayda, aralarında örgütün sözde lider kadrosunda yer alanların da bulunduğu 112 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle paniğe kapılan PKK, çok sayıda kayıp verdiklerinin anlaşılmaması için çatışma bölgelerinden yaralılarını ve ölülerini kaçırıp kırsal alanda gömüyor.

OLAY YERİNDEN KAÇIRIP ORMANLIK ALANDA GÖMÜYORLAR

Örgütün, özellikle sözde Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli'nin Ovacık, Aliboğazı ve Munzur Vadisindeki çatışmalarda ölen teröristleri, olay yerinden kaçırıp ormanlık alanda gömdüğü, istihbarat birimleri tarafından hazırlanan rapordaki fotoğraflarla da belgelendi.

KANDİL'İ HAYALİ EYLEMLERLE KANDIRIYORLAR

Son 3 yılda bölgedeki ormanlık alanda onlarca teröristin gömüldüğü tespit edildi. PKK'lı teröristlerin gömemedikleri veya taşıyamadıkları cesetleri de kayalıklardan atarak ortadan kaldırdığına yer verilen raporda, teröristlerin ailelerine de bilgi verilmediği, çocukların akıbetini öğrenmek için kendilerine ulaşan aileleri ise "Peşini bırakın. Unutun. Yoksa sizin de akıbetinizi de sorarlar" diye ölümle tehdit ettikleri anlatıldı. Raporda ayrıca, Mehmetçiğin operasyonları sonucu büyük kayıplar veren teröristlerin Kandil'e hayali eylem ve saldırı bilgisi verdikleri, yapmadıkları eylemleri yapmış gibi gösterdikleri de belirtildi.

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