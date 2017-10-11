Teröristler Böyle Mezun Oldu!

Türkiye'nin ABD ile kriz yaşamasını fırsata çeviren terör örgütü PYD, Suriye sınırında sözde askeri tören düzenleyerek gövde gösterisi yaptı...



TERÖRİSTLER MEZUN OLDU!



Türkiye'ye sınırına çok yakın bir alanda kamp kuran teröristler burada yetiştirdikleri militanları üniforma giydirdi. Sözde mezuniyet töreninde PKK'nın ve bölücübaşı APO'nun posterlerinin bulunması dikkat çekti..



FOTOĞRAFLARI REUTERS GEÇTİ!



Törenin fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti. YPG ve savunucuları, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatısı altında başka güçler olduğunu söylese de fotoğraflar gerçeği apaçık gösteriyor.