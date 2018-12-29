Teröristin ifadesi örgütün gerçek yüzünü gösterdi

Teröristin ifadesi PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi

GÜVENLİK güçlerine teslim olan R.S. kod adlı PKK'lı terörist, eğitim için gönderildikleri kampta yarım metre karda dondurucu soğukta saatlerce bekletildiklerini, bazı kadın teröristlerin el ve ayaklarının donduğunu, bazılarının bayıldığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 yaşında PKK'ya katılan R.S., terör örgütünün gerçek yüzünü görünce kaçıp teslim oldu. R.S.'nin ifadesi, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. R.S., eğitim için gönderildikleri kampta yarım metrelik karda, dondurucu soğukta 'içtima' adı altında saatlerce bekletildiklerini, grupta yer alan kadın teröristlerden bir kısmının el ve ayaklarının soğuktan donduğunu, bazılarının ise dayanamayarak baygınlık geçirdiğini belirtti.

R.S., grubun sözde yöneticilerinin sıcak çadırda gözüne kestirdiği kadın teröristlerle sefa sürdüğünü, kendilerinin her iki yanı açık bir yıkıntıda titreyerek sabahlamaya çalıştıklarını ifade etti. Örgüte yeni katılan teröristlerden birinin, insanlık dışı koşullar nedeniyle hastalandığını, bu nedenle de sözde grup yöneticisinin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığını, eğitime devam etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Kendilerine verilen yemeklerin içerisinden hayvan pislikleri çıktığını; ancak buna karşılık sözde yöneticilerin yemeklerinin özel yapıldığını belirten terörist, örgütün sözde yöneticilerinin kendi rahatının ve sefasının peşinde olduğunu aktardı.



ANKARA, ()