Teröre Öküz Başlı Protesto!

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Başkanı Prof. Mehmet Kavukçu, 'Şiddeti Düşünmek-III' başlıklı farklı bir çalışmaya daha imza attı. Daha önce yaptığı performanslarla tanınan Prof. Dr. Kavukçu, artan terör olaylarına dikkat çekmek için Palandöken Dağına çıkardığı küvet ve öküz başları ile teröre tepki gösterdi.



Daha önce şiddet ve teröre tepki olarak çeşitli performanslar sergileyen, buzdan yaptığı heykellerle dikkati çeken Prof. Mehmet Kavukcu, 'Şiddeti Düşünmek-III' başlıklı son çalışmasıyla bir kez sahne aldı. Performanslardan ilkini 2014 yılında “Şiddeti Düşünmek"adlı çalışması ile gerçekleştiren Prof. Kavukcu, çelik konstrüksiyon içine yerleştirdiği öküz başları ve buz kütleleriyle oluşturduğu çalışması büyük beğeni toplamıştı. 2016'da şiddetli soğukta teröre tepki gösterirken yaşam ve ölüm çizgisinin en önemli araçlarından biri olan tabutu sergilemişti. 2017 yılında ise “Şiddeti Düşünmek-II" adlı çalışmasıyla terörün sert ve soğuk yüzünü protesto etmişti.



HİÇBİR TERÖR EYLEMİ MASUM DEĞİL



'Şiddeti Düşünmek-III' başlıklı son çalışmasında, kesik öküz başları ve küveti kullanan Prof. Kavukçu, güzel ve huzurlu bir doğada gerçekleştirdiği performans ile yine teröre tepki verdi. Palandöken Dağında yaklaşık 4 saat kadar süren eylemle ilgili Prof. Mehmet Kavukçu şunları söyledi:



"Yıldırma, cana kıyma, yakıp-yıkma, korkutma olarak sözlükte anlam bulan terör, kendi düşünce ve davranışlarını zorla kabul ettirme, benimsetme anlamlarını da içermektedir.Terör aynı zamanda otoriteyi sarsan, insanı yok sayan bir eylemdir. 'Şiddeti Düşünmek III' adlı bu performans dünyada hiçbir terör eyleminin masum olmayacağına dikkat çekmektedir. Terörün legalleştirilemeyeceğini, dünyada hangi adla adlandırılırsa adlandırılsın, ne şekilde görünürse görünsün, ona sempati beslenemeyeceğini vurgulamaktadır. Şiddet ve terörün masum gösterilemeyeceği, terör faaliyetlerine göz yumulamayacağı anlatılmak istenmektedir. Doğada kesik hayvan başlarıyla, kanla, şiddet ve teröre uğramış varlıklar sembolik olarak anlatılmaktadır."



AYBÜKE ÖĞRETMENİ UNUTMADI



Doğanın tam kalbinde yer alan artık işlevini yitirmiş, atıl vaziyette olan küvet, insanların topluluk olarak birleştiği kişi, kurum ve kuruluşları temsil etttiğini kaydeden Prof. Kavukcu Aybüke Öğretmeni unutmadığına işaret etti ve şöyle devam etti:



"İnsanın içindeki hırs, bencillik gibi yıkıcı duygularla doğada her şeyi yıkıp yok ettiği de anlatılmaktadır. Performansta terör ve şiddet ve kan çok güzel doğayla, doğanın güzel etkileri ve rengarenk kavramıyla bir kontrast teşkil etmektedir. İnsanın doğayı, canlıları ve nihayetinde de kendini yok etmesi performansın vermek istediği mesajlardan biridir. Bugünlerde ülkemizde terörün son hedeflerinden biri olan Aybüke öğretmen gibi birçok şehidimiz yüreğimizi parçalayarak ülkesi için çalışırken ebediyete göç etmiştir. Aynı zamanda dünyada da ırk, din, cinsiyet ve refah seviyesine bakılmaksızın birçok masum insan terörün kurbanı olmaktan kurtulamamaktadır. Terörle mücadele ettiğini iddia eden ancak terör ve şiddet eylemlerinde etkisi olan özellikle dış kaynaklı kurum/kuruluşların terör eylemlerinin üstünü örttüğü, gizlediği, performansta öküz başlarının sabunlanması yoluyla anlatılmak istenmiştir. Bu katliamların ve dökülen kanların söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından gizli ve açık desteklenişi performansta öküz başlarının sabunla temizlenmesi şekliyle betimlenmiştir. Şiddet ve terörün, insan ve doğada yol açtığı derin tahribat sabunla yıkanmasına rağmen temizlenmeyen öküz başlarıyla temsil edilmektedir. Bugüne kadar tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da verdiği destekten dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimine teşekkür ederim."