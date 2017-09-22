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Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde hakkında "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla arama çıkartılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk teslim oldu.

22 Eylül 2017 Cuma 15:54
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla geçen yıl aralık ayında hakkında gözaltı kararı verilen Türk, Mersin Adliyesine geldi.

Teslim olan Türk'ün, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, belediye başkan vekilliği görevine önce Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, sonrasında da Kaymakam Muhittin Pamuk getirilmişti.

Aynı soruşturmada Akdeniz Belediyesinin "sözde" eş başkanı Yüksel Mutlu da tutuklanmıştı.

Son Güncelleme: 22.09.2017 15:57
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