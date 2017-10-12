Terör Örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcı patladı!

Siirt Pervari İlçesi'nde hain terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcı, Pervari Belediyesine ait iş makinasının kazısı sırasında infilak etti. Gürzova ile İğneli köyü arasındaki içme suyu hattında gerçekleşen patlamada kepçe operatörü İbrahim Tomris, Pervari Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Güvenlik güçlerince, bölgede tuzaklanan başka patlayıcı olup olmadığına yönelik tarama başlatıldı.