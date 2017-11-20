Terör örgütü PKK , İdlib'deki gözlem gücüne saldırdı !

Türkiye-Suriye sınırında bugün hareketli saatler yaşanıyor.Son dakika gelen bilgilere göre Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD'nin , İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem gücüne havan toplarıyla saldırdığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan .Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ''Şehit yok, olayı inceliyoruz'' ifadelerini kullandı.Edlinilen bilgilere göre Suriye Halep'in Afrin ilçesinde bulunan teröristlerin TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 havan topu saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken TSK, terör örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.