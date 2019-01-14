TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul'da 3 gün önce DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve Y.A. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden ise C.I. ve A.K. tutuklandı. B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI SERBEST BIRAKTI AMA BAŞKA BİR SUÇTAN HAPİS YATACAK

Öte yandan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan S.D.'nin farklı bir dosyadan 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için şüpheli S.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



