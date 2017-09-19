Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106659
ALTIN
146.741
DOLAR
3.4885
STERLİN
4.7192
EURO
4.1802
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep...
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma...
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da...
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852...

Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!

Milli Eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ve sınav sisteminin sık sık değiştirilmesine tepki olarak, İzmir'de CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ile beraberindeki partililer, anne ve babaların evde çocuklarına Atatürk ve silah arkadaşlarını anlatması için öğrencilere özel hazırlanan Nutuk'u dağıttı.

19 Eylül 2017 Salı 13:44
Tepkiler çığ gibi büyüyor: CHP İzmir'de Nutuk dağıttı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yaptığı değişikliklere tepkiler devam ediyor. İzmir'de, tarihi Kemaraltı Çarşısı girişinde toplanan yaklaşık 50 CHP'li konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 15 yıllık AK Parti iktidarında, okula başlayarak aynı müfredatla okulu bitiren öğrenci olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sistem yap-boz tahtasına dönmüştür. 2003 yılında katsayı farkı artırıldı. 2004 yılında eğitim müfredatında değişiklikler yapıldı. 2005 yılında 3 yıllık olan lise 4 yıla çıkarıldı. 2007 yılında Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) yerine 6., 7. ve 8. sınıfların sonuna Seviye Belirleme Sınavı (SBS) getirildi. 2010 yılında 10 yıl boyunca uygulanan ÖSS değiştirilerek, YGS ve LYS sistemine geçildi. 2010 yılında SBS tek sınav modeline döndü. 2012 yılında ilköğretimde kesintisiz 8 yılık sistemden vazgeçilerek 4+4+4 sistemi getirildi, katsayı kaldırıldı. 2013 yılında TEOG sınavı getirildi, 2017 yılında müfredat değiştirildi."

'Toplumun ortak paydasını müfredattan çıkardılar'

Yapılan değişiklikle sadece TEOG sınavının kaldırılmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün de eğitim müfredatından çıkarıldığını söyleyen Başak, "Bu eğitim anlayışıyla Mustafa Kemal Atatürk eğitim müfredatından çıkartılarak bilimden, çağdaşlıktan uzaklaşılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk demek millet, birlik beraberlik, toplumun ortak paydası demektir. Onun için milli eğitimde Atatürksüz müfredata karşı, bundan önce evlerimizde var olduğu gibi Atatürk'e daha fazla sahip çıkma zamanıdır. Biz Atatürk'ün eseri Nutuk'u çocukların anlayacağı şekilde sadeleştirerek bastırdık. Şimdi görev anne ve babalara düşüyor. Evde çocuklarınıza Nutuk ışığında Atatürk'ü anlatın" dedi.

Başak ve beraberindeki CHP'liler, basın açıklamasının ardından çevredeki çocuklara ve anne - babalara sadeleştirilmiş Nutuk'u dağıttı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
Açılışını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 'Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi' açıldı
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
İl Emniyet Müdürü genelevin kapatma kararını sosyal medyadan paylaştı: 'The End'
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 Suriyeli Ayvalık'ta yakalandı!
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
DAEŞ'e kazandırdığı terörist başına 7 bin lira alıyor !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
Selahattin Demirtaş , Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak !
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları ile ilgili 11 sanık hakim karşısında!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim