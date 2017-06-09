TEM Otoyolunda Suriyeli Dilenci Çocuk Kaza Kurbanı

BAĞCILAR Tem Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde, akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Suriyeli dilenci çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, Bağcılar Tem Otoyolu Edirne istikameti iSTOÇ mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Muhammed Şilaş (5), 2 arkadaşıyla birlikte Bağcılar yönünden İSTOÇ yönüne TEM Otoyolunu yaya olarak geçmeye çalıştı. Çocuklardan 2'si karşıya geçmeyi başarırken, Muhammed Şilaş ise Edirne istikametine giden Murat Konukpınar'ın kullandığı 34 DLA 58 plakalı aracın altında kaldı. Kaza sonrası küçük Muhammed ağır yaralanırken, sürücü de hemen durup olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed Şilaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI OLAY YERİNE GERİ GELDİ



Bu sırada küçük Muhammed'in arkadaşları olay yerinden kaçarken, bir süre sonra tekrar geri geldi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çocukları hemen ekip aracına alarak muhafaza altına aldı. Trafik polisleri, ölen Suriyeli Muhammed'in kendi gibi küçük arkadaşlarından olayla ilgili bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde ve kazaya karışan araç üzerinde inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri yolu kontrollü olarak 3 şeritten sağladı.

KAZA YAPAN ARAÇ 5 KEZ TRAFİKTEN MEN ÇIKTI



Kazaya karışan aracın sürücüsü Murat Konukpınar gözaltına alınarak ifadesi için Güneşli Polis Merkezi'ne götürüldü. Ayrıca polis ekipleri, kazaya karışan aracın daha önceden araç muayenesinden dolayı 5 defa trafikten men cezası aldığı tespit etti. Olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılan araç otoparka çekildi. Polis ekiplerinin kapattığı ekiplerin çalışmasının ardından yol açıldı.

Küçük Muhammed'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.