Tem Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev alev yandı ! Tem Otoyolu trafik durumu nasıl ?

TEM Otoyolu, Büyükçekmece, Hadımköy mevkiinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 07.30 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sağa çekerek aracından indi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Şoförün aracından inmesiyle otobüs alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler

yanmakta olan otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. TEM'de trafik sıkıştı