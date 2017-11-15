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Tem Otoyolu'nda korkunç kaza !

Son dakika gelen bilgilere akşam saatlerine Tem Otoyolu üzerinde su yüklü bir kamyonun devrildiği öğrenildi.Yaşanan kazada herhangi bir can kaybının olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:24
Tem Otoyolu'nda korkunç kaza !

Bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Okmeydanı yolu üzerinde bir su yüklü kamyonun devrildiği öğrenildi.Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre 16 JJH 08 plakalı su yüklü aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın oluştuğu öğrenildi.Kontrolden çıkan arac yolda savrularak devrildi..Kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki bir vatandaş kazada yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

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