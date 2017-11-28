TEM Otoyolu'nda korkunç kaza ; 1 kişi öldü , 1 kişi de yaralandı

Yaşanan korkunç kazanın sabah saat 06:00 sıralarında Kartal Tem bağlantı yolu Yakacık mevkiide meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre arkadan yüksek hızla gelen ticari aracın önünde bulunan kamyona arkadan hızla çarptığı öğrenildi.Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan İsak Kurt hayatını kaybederken Abdurrahman Kurt ise ağır yaralandı.

Kazayı farkeden vatandaşlar sağlık ekibi ve güvenlik güçlerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Abdurrahman Kurt'u hastaneye kaldırdı.Çarprtrmanın etkisi ile arabada sıkışan İsak Kurt ise uzun uğraşlar sonucu arabadan çıkarılabildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.Kaza sonrasında otoyol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.