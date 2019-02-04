TEM'DE KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Motosikletten görüntü

-Trafikten görüntü

