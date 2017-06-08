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Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!

RİZEnin Ardeşen İlçesi Eski Armutluk Köyünde ilkel teleferik hamile bir kadının ölümüne neden oldu. Hamile kadın teleferikte elektrik akımına kapıldı

08 Haziran 2017 Perşembe 12:54
Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!

RİZE’nin Ardeşen İlçesi Eski Armutluk Köyü’nde, bölgede ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferik kabinine çay yükleyen 22 yaşındaki Özlem Terzi ile çığlıklar üzerine yardımına koşan komşusu 31 yaşındaki Emine Karlı, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. 6 aylık hamile olan Özlem Terzi öldü, Emine Karlı tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Armutluk Köyü’nde meydana geldi. Ali Paşa Terzi’ye ait tarladan topladıkları çayları ilkel teleferik kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Kadının çığlık sesleri üzerine yardıma koşan Emine Karlı da elektrik çarpması sonucu kendinden geçti. Çevredekilerin elektrik akımını keserek kurtarmaya çalıştığı iki kadın, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Karlı’nın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İLKEL TELEFERİKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Doğu Karadeniz'de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Rize Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize’de 10 bin, bölge genelinde ise 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekmişti. Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişi güzel kullanıldığına dikkat çeken ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edilimişti. Bölgedeki doğa şartlarının dağlık ve engebeli olması nedeniyle tarlalardan çay taşıma için kullanılan ilkel teleferikleri bazı vatandaşlar ulaşım içinde kullanıyor.



Son Güncelleme: 08.06.2017 13:01
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