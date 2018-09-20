TEKNOFEST'TE MERAKLA BEKLENEN DEV YARIŞIN  KAZANANI KENAN SOFUOĞLU OLDU 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Gülseli KENARLI - Can EROK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dev yarış gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen ve bir adet formula aracı, Solotürk F-16 uçağı, bir iş jeti, bir adet Kawasaki model motosiklet ile spor araçların katıldığı yarışı Kenan Sofuoğlu motosikletiyle 9,43'lük derecesiyle kazandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start verildi. havalimanının pistinde yapılan ve 400 metrelik mesafeyi motosikteliyle Kenan Sofuoğlu, 9,43 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yarışacak araçların görüntüleri

-Formula aracından detaylar

-Kenan Sofuoğlu'nun motoru

-Diğer araçlar

-Pilotların araçlarına geçişi

-Yarış öncesi gösteri

-Drift gösterisi

-Pilotlara yoğun ilgi

-Kenan Sofuoğlu'nun motosikletiyle yaptığı şov

-Dev yarışın görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Yarışın görüntüleri

