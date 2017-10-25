Tekirdağ'da sel felaketi ! 1 Asker selde kayboldu

Tekirdağ'da SEL felaketi ..Son dakika gelen bilgilere göre Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak yağmur sel felaketine neden oldu.Tekirdağ'ın Saray İlçe'sinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaş sele kapıldı.Yoğun çalışmalar sonrası 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı kurtarılırken 1 askerin ise halen daha kayıp olduğu öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinden beri yağan şiddetli yağmur ergene Çayı'nın kolu Galata Deresi'nin taşmasına da neden oldu.Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Toplam 4 asker, 2 polis ve 1 sivil araçla sele kapılıyor. 6'sı kurtarıldı, bir askerimizin de arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.