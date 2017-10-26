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Tekirdağ'da sel felaketi ! 1 asker şehit oldu !

Meteoroloji hafta başından beri yağmur ve sel felaketleri için uyarılarda bulunmuştu.Dün sabah saatlerinde ise Tekirdağ'da sel felaketi sonrası 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaş sele kapılmıştı.Bugün son dakika gelen bilgilere göre kötü haber geldi...

26 Ekim 2017 Perşembe 09:39
Tekirdağ'da sel felaketi ! 1 asker şehit oldu !

Dün sabah saatlerinde Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak yağışlar  sel felaketine neden oldu.Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan  4 asker, 2 polis ve 1 vatandaş sele kapıldı.Yoğun çalışmalar sonrası  4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı kurtarılırken 1 askerin ise halen daha kayıp olduğu haberi gelmişti.

TEKİRDAĞ'DAN KÖTÜ HABER

Tekirdağ'dan acı haber sabah saatlerinde geldi.Askeri aracın Galata Deresi'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan  askerimizin cansız bedeni, kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride  bulundu.Dün öğlen saatlerinde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.Arama kurtarma ekipleri şehidin naaşına dereden çıkararak bota yükledi.

Bölgeye Cumhuriyet Savcısının da gelmesi bekleniyor.

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