Tekirdağ'da sel felaketi ! 1 asker şehit oldu !

Dün sabah saatlerinde Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu.Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaş sele kapıldı.Yoğun çalışmalar sonrası 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı kurtarılırken 1 askerin ise halen daha kayıp olduğu haberi gelmişti.

TEKİRDAĞ'DAN KÖTÜ HABER

Tekirdağ'dan acı haber sabah saatlerinde geldi.Askeri aracın Galata Deresi'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan askerimizin cansız bedeni, kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride bulundu.Dün öğlen saatlerinde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.Arama kurtarma ekipleri şehidin naaşına dereden çıkararak bota yükledi.

Bölgeye Cumhuriyet Savcısının da gelmesi bekleniyor.