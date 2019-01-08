Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) 

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.



Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TAZİYEYE GELMİŞLER

Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi.



Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------------

Kaza yerinden detaylar

Olay yerindeki itfaiye, sağlık ekipleri

Aracın çıkarılma çalışmaları

Savcının olay yerinde inceleme yapması

muhabiri Ruhan Yalçın'ın anonsu

İtfaiye ekiplerinin cesetleri çıkarması

Olay yerindeki tabutlar

Ölenlerin yakınlarının sinir krizleri geçimesi

Ölen bebeğin jandarma tarafından tabuta konulması

Cenazelerin araçlara konulması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

