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Tek Taş Yüzük Vaadiyle Sapıklık!

Kayseri'de 6 kız öğrencisine 'Tek Taş Yüzük' vaadi ile cinsel istismarda bulunan, evli ve 2 çocuk babası 13 yıllık sınıf öğretmeni Gökay Y., tutuklandığı mahkemece 72 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07 Kasım 2017 Salı 13:43
Tek Taş Yüzük Vaadiyle Sapıklık!

Kayseri Melikgazi İlçesi'nde bulunan ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Gökay Y. (45), 4'üncü sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki kız çocuklarına, sınıf içinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Sorgusunda, 2017 Mart ayı ve önceki aylarda öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden öğretmen, öğrencilerin kendi dersinden sıkılıp beden eğitimi dersine katılmak istemesi üzerine, özel bölgelerini göstermeleri karşılığında gitmelerine izin verdiğini söyledi. 

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Nevşehir E Tipi cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökay Y., emniyette verdiği ifadeleri kabul etmedi. 2013 yılından beri bu okulda çalıştığını ve öğrencilerine çikolata, şeker, kalem aldığı iin çok sevildiği söyleyen Gökay Y., öğrencilerinin yönelttiği suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Geçmiş mahkemede kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifadeleri alınan öğrenciler, öğretmen Gökay Y.'nin derste kendilerine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sevgililer Günü'nde bir sınıf arkadaşlarına, öğretmenlerinin tek taş yüzük almak istediğini anlatan öğrenciler, Gökay Y.'nin ders sırasında sınıftakiler görmesin diye kitabı yüzlerine doğru tutarak dudaklarından öptüğünü anlattı.

Yargılama sonunda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 13 yıllık sınıf öğretmeni Gökay Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 öğrenci için 12'şer yıl 6'şar ay, diğer öğrenci F.E.'ye yaptığı 'cinsel saldırı' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 72 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme: 07.11.2017 15:23
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