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Tecavüzcüye cezaevinde tecavüz ettiler !

Diyarbakır'da 21 yaşında tecavüzden içeri giren adama kaldığı koğuşta tecavüz ettiler. Tecavüze uğrayan Ü.Ç, durumu kendisini ziyarete gelen babasına söyledi.

08 Eylül 2017 Cuma 14:22
Tecavüzcüye cezaevinde tecavüz ettiler !

Nevşehir’de duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. Tecavüzden hüküm giyen Diyarbakırlı 21 yaşındaki Ü.Ç Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tecavüze uğradı.

Diyarbakırlı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ü.Ç, 2014 yılında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılından bu yana çeşitli cezaevlerinde kalan Ü.Ç’nin son olarak babası M.Ç’nin oğluna cezaevinde 4 kişinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu ve bunun üzerine Ü.Ç’nin Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.  Baba oğlunun can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

4 KİŞİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Yattığı cezaevinde 4 kişinin tecavüzüne uğradığını iddia eden Ü.Ç, durumu kendisini ziyarete gelen babasına söyledi. Oğlunun cezaevinde 4 kişinin tecavüzüne uğradığını duyan baba M.Ç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile cezaevine suç duyurusunda bulundu. Babanın suç duyurusu üzerine yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Son Güncelleme: 08.09.2017 15:10
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