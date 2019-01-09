TCDD Bölge Müdürü, tren kazasında makasçı ve hızlı tren makinistini sorumlu tuttu

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazasına ilişkin soruşturma, kazadan 4 gün önce bölgedeki tren trafiğini değiştiren TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman'ın, savcılık tarafından şüpheli olarak alınan ifadesi ortaya çıktı. Yaman, kazadan tren teşkil memuru (makasçı) ve hızlı tren makinistinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.



Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin, 13 Aralık 2018 tarihinde çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazada sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan makasçı Osman Y., hareket memuru Sinan Y. ve kontrolör Emin E'nin dışında, şüpheli sıfatıyla TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman, YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ve YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner’ın ifadelerinin alındığı ortaya çıktı.



KILAVUZ TREN NORMAL GÖREVİNDEYDİ

İfadesi ortaya çıkan TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman, hızlı tren ve kılavuz trenlerin trafik düzenleme yetkisinin Ankara YHT Gar Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Kılavuz tren normal görevindeydi. Bununla ilgili görevlendirme yazısı vardır, bu görevlendirmeyi TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi yapar. Olay günü kılavuz tren yol kontrolü görevini ifa etmekteydi. Programda belirtilen hat görevi dışına çıkmamıştır. Kılavuz trenin kaçta hareket ettiğini hatırlamıyorum; ama kayıtlarda mevcuttur. Kılavuz trende bulunan makinistle, kumanda merkezi kurama ait GSM-R hattında görüşürler ve bu kayıt altına alınır. Kumanda merkezi ile makinistin başka bir hat cep telefonu ya da uydu üzerinde görüşüp görüşmediğini bilmiyorum" dedi.



TREN TEŞKİL MEMURU VE HIZLI TREN MAKİNİSTİNİ SUÇLADI

Kazadan sonra olay yerinde inceleme yaptığını belirten Duran Yaman, "İncelemede, kazanın tren teşkil memurunun (makasçı) 2'nci hattı 1'inci hatta bağlaması gereken makası bağlamadığını, bağlamamasına rağmen hareket memuruna teminat vermesi sonucunda meydana geldiğini tespit ettim. Bahse konu hızlı tren makinistinin, 1'inci hatta gitmesi gereken makasın bağlanmaması sonucu 2'nci hatta gittiğini bariz şekilde bilmesi gerekir. Ve bu durumu kumanda merkezine acil bir şekilde bildirmesi gerekir. Ancak kayıtları henüz inceleyemediğimden dolayı bildirip bildirmediğini net olarak bilmiyorum. Bildirmediyse neden bildirmediğini bilmiyorum. Kaza bu şekilde meydana gelmiştir. Bu kazanın olmasında bölge müdürü olarak benim herhangi bir kabahatim ve kusurum yoktur. Bana bağlı 829 personel ve birçok müdürlük vardır. Ben denetimlerimi müdürler aracılığıyla gerçekleştiririm" diye konuştu.

Özkan ARSLAN-Hakan TÜRKTAN/ANKARA, ()