TBMM'de milletvekilleri kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'kan ve kök hücre bağışı' kampanyası kapsamında TBMM'de bazı milletvekilleri kan bağışında bulundu.



'Kan ve kök hücre bağışı' kampanyası, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un konuşmasıyla başladı. Şentop, "Çeşitli hastalıklardan muzdarip vatandaşlarımıza deva olacak bu ulvi görev için kampanyanın TBMM'de, milletvekillerimizin öncülüğünde gerçekleştirilmesinin vatandaşlarımız üzerinde olumlu ve teşvik edici etkisinin olacağına inanıyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis çatısı altında farklı düşüncede olan kişilerin bir amaç için biraraya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından Mustafa Şentop, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları ile birlikte Türk Kızılay'ının kan alma TIR'ına geçerek, kök hücre için kan bağışında bulundu. Meclis Başkanvekili Şentop'un bağışladığı kanı, doktor olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP'li Özel'in bağışladığı kanı da doktor olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer aldı. Kan ve kök hücre bağışı kampanyası yarın da devam edecek.



ANKARA, ()