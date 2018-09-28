TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar ANKARA...