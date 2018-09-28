TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti 

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.    Görüntü dökümü  -Kabullerden genel ve detaylar  ANKARA...

TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti 

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.   


Görüntü dökümü 

-Kabullerden genel ve detaylar 

ANKARA () 


 

YORUM EKLE
Gönder