TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇİKOLATA FABRİKASI GEZDİ

İSTANBUL TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'e hareketinden önce İstanbul'da çikolata fabrikası gezdi. Yıldırım fabrikada yetkililerden bilgi aldı. Görüntü Dökümü: ----------- Yıldırım'ın fabrikayı gezmesi  

TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇİKOLATA FABRİKASI GEZDİ

İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'e hareketinden önce İstanbul'da çikolata fabrikası gezdi. Yıldırım fabrikada yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın fabrikayı gezmesi
 

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