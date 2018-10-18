TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇİKOLATA FABRİKASI GEZDİ

İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'e hareketinden önce İstanbul'da çikolata fabrikası gezdi. Yıldırım fabrikada yetkililerden bilgi aldı.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın fabrikayı gezmesi
İSTANBUL TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'e hareketinden önce İstanbul'da çikolata fabrikası gezdi. Yıldırım fabrikada yetkililerden bilgi aldı. Görüntü Dökümü: ----------- Yıldırım'ın fabrikayı gezmesi
İSTANBUL
TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'e hareketinden önce İstanbul'da çikolata fabrikası gezdi. Yıldırım fabrikada yetkililerden bilgi aldı.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın fabrikayı gezmesi