TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL,() TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı. Görüntü dökümü: ------------------ -Yıldırım'ın gelişi -Dua...