TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

  İSTANBUL,() TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı. Görüntü dökümü: ------------------ -Yıldırım'ın gelişi -Dua...

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

 

İSTANBUL,()
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Dua etmesi
-Genel ve detaylar
 

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